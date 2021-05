Les films James Bond sortiront au cinéma, malgré le rachat de MGM par Amazon

Le rachat de MGM par Amazon pour 8,45 milliards de dollars ne change rien pour les films James Bond, qui sortiront au cinéma. Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, les producteurs de la franchise, ont confirmé la nouvelle à Variety.

Les films James Bond restent au cinéma, malgré l’accord MGM/Amazon

« Nous nous engageons de continuer à faire des films James Bond pour l’audience mondiale en salles », ont déclaré les deux producteurs qui gèrent Eon Productions. Cette société, elle-même contrôlée par la famille Broccoli, s’occupe de la franchise des 007 depuis le premier film, James Bond 007 contre Dr No, en 1962.

Cela étant dit, le rachat de MGM par Amazon va avoir un impact sur les prochains films James Bond. MGM (et donc Amazon) peut continuer à financer et distribuer les prochains films de l’agent britannique. Les profits réalisés seront partagés avec Eon Productions. Mais Barbara Broccoli et Michael G. Wilson auront le dernier mot. C’est eux qui décideront du marketing, de la distribution du film, de l’acteur pour incarner 007, etc.

Une chose est en tout cas certaine : la sortie des films streaming se fera sur Amazon Prime Video. Aucune plateforme de streaming ne propose le catalogue en France à ce jour.

Le prochain film est Mourir peut attendre. Il a été repoussé à de nombreuses reprises à cause du Covid-19, des conditions sanitaires et de la fermeture des cinémas. La date de sortie française est le 6 octobre 2021. A priori, celle-ci est toujours d’actualité après l’annonce du rachat de MGM par Amazon.

D’autres licences à exploiter

En tout cas, James Bond est seulement une partie du catalogue de MGM et Amazon a bien l’intention d’exploiter les licences. Le studio hollywoodien compte plus de 4 000 films et plein de séries. Côté films, il y a Rocky, Stargate, Robocop, Tomb Raider, La panthère rose et plus encore. Pour les séries, on retrouve Fargo, The Handmaid’s Tale et Vikings pour ne citer qu’elles.