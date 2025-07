Sous la pression des partenaires de paiement, Itch.io masque les jeux pour adultes

Après le coup de grisou de Steam, qui a changé ses CLUF pour indiquer que les partenaires de paiement de la plateforme (comme Mastercard par exemple) avaient un droit de regard sur les contenus publiés, voilà que Itch.io suit la même tendance. La plateforme de jeux indés Itch.io vient en effet de retirer les jeux à caractère adulte et NSFW (Not Safe For Work) de ses pages de recherche et de navigation, invoquant là encore la nécessité de préserver ses relations avec ses partenaires de paiement. Cette décision fait suite à une campagne menée par l’organisation australienne Collective Shout, qui dénonçait la présence de titres au contenu « problématique », à l’instar de No Mercy, un jeu mettant en scène des violences sexuelles. Dans une lettre adressée à PayPal, Mastercard et Visa, le groupe d’activistes dénonçait la complicité financière présumée des entreprises avec des contenus pourtant contraires à leurs engagements en matière d’éthique et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Face à cette pression, Itch.io a confirmé que No Mercy avait été temporairement disponible avant d’être retiré en avril, et a lancé un audit complet pour garantir la conformité des jeux hébergés avec les règles de ses partenaires de paiement. Les contenus pour adultes resteront donc masqués tant que cet audit ne sera pas terminé. La plateforme prévoit aussi désormais d’exiger des créateurs NSFW qu’ils certifient le respect des politiques de paiement associées à leur compte. Sans surprise, cette décision a suscité une vague de critiques en ligne, certains développeurs dénonçant la sévérité des sanctions, qui peuvent aller jusqu’à la perte totale des revenus du compte fautif.