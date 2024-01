Discord licencie 170 employés, soit 17% de son effectif

Discord commence 2024 en annonçant le licenciement de 170 employés, ce qui représente 17% de son effectif. Jason Citron, le patron de la messagerie, a annoncé la nouvelle dans un mémo transmis aux employés.

Discord se sépare de 17% de ses employés

« Aujourd’hui, nous prenons la décision malheureuse et difficile de réduire la taille de l’effectif de Discord de 17% », indique Jason Citron. « Cela signifie que nous disons au revoir à 170 de nos collègues talentueux. C’est une décision que nous n’avons pas prise à la légère, mais c’est une décision que nous avons prise avec conviction pour mieux servir nos utilisateurs, notre entreprise et notre mission sur le long terme ».

Le dirigeant explique que Discord a connu une croissance rapide, tout en augmentant son nombre d’employés. Leur nombre a été multiplié par cinq depuis 2020. « En conséquence, nous avons accepté plus de projets et sommes devenus moins efficaces dans notre fonctionnement », dit Jason Citron.

« Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus conscients de la nécessité de mieux cibler notre action et d’améliorer notre façon de travailler ensemble afin d’apporter plus d’agilité à notre organisation. C’est ce qui a largement motivé la décision de réduire la taille de nos effectifs », poursuit le responsable. Il ajoute que chaque employé recevra un e-mail pour leur dire si leur emploi est conservé ou non.

Les employés de Discord licenciés auront le droit à :

Cinq mois de salaire (plus une semaine supplémentaire pour chaque année complète chez Discord)

Cinq mois de maintien des avantages sociaux

Trois mois de services de reclassement

Acquisition d’actions pour les attributions prévues le 1er février 2024

Accès continu à Modern Health jusqu’à la fin de l’année 2024, et plus encore.

Objectif : être rentable en 2024

Discord n’est pas en grande difficulté financière, bien que la société ne soit pas encore rentable et qu’elle essaie toujours de relancer la croissance du nombre d’utilisateurs après une forte hausse pendant la pandémie du Covid-19.

Discord a levé un total d’environ 1 milliard de dollars de fonds. La messagerie dispose de plus de 700 millions de dollars de liquidités et a pour objectif de devenir rentable cette année, selon The Verge. L’entreprise envisage d’ailleurs de se lancer en Bourse depuis qu’elle a refusé une offre d’acquisition de 12 milliards de dollars de Microsoft en 2021.

Pour rappel, les précédents licenciements chez Discord ont eu lieu en août 2023. Le groupe s’était séparé de 4% de son effectif.