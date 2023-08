Discord se sépare de 4% de ses effectifs

Les « restructurations » sont malheureusement tendance dans le secteur de la tech américaine, et les plans de licenciements se succèdent à une vitesse folle. Après IBM, PayPal, Microsoft, Meta et tant d’autres, Discord vient à son tour d’annoncer qu’il se séparait d’une partie de ses employés. 40 salariés du groupe ont déjà été remerciés, soit 4% des effectifs globaux de Discord. Plusieurs des employés concernés avaient annoncé leur licenciement avant même l’annonce officielle de Discord. Les licenciements concerneraient principalement la division marketing, les équipes de conception, et celles en charges du partenariat pour le divertissement.

« Discord peut confirmer qu’environ 4 % de notre équipe ont été licenciés dans le cadre de la réorganisation de certaines unités commerciales, et nous veillons à ce que les personnes concernées soient soutenues. Nous nous concentrons sur la croissance à long terme de l’entreprise et sur la réalisation de notre mission « , a déclaré un porte-parole de Discord. Ce plan de licenciement intervient à une période de grande activité pour Discord, une période marquée par de nombreuses améliorations du service (centre de contrôle parental, possibilité de diffuser directement des jeux Xbox sur les serveurs et les DM, bot Clyde mis à jour avec ChatGPT d’OpenAI , etc…).