Le studio Telltale Games confirme un plan de licenciement massif

C’est du jamais vu. Cette année vidéo-ludique 2023 est marquée par une véritable avalanche de gros jeux (Starfield, Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2, Forza Motorsport, Spider-Man 2, etc.), mais aussi par une succession inédite d’annonces de plans de licenciements chez de nombreux éditeurs. Naughty Dogs, Creative Assembly, Epic Games, Niantic, CD Projekt, Daedalic, la liste des studios qui dégraissent n’en finit plus de s’allonger. Telltale Games vient en rajouter une couche en confirmant le licenciement sec de plusieurs employés, un communiqué qui intervient après les déclarations (sous X, hum…) d’un ancien développeur de Telltale affirmant que lui et toute son équipe avaient été remerciés. Autre information, les projets en cours de dev ne seraient pas impactés par ce plan social si l’on en croit le communiqué de Telltale.

This is a sore subject, but I feel it necessary to add to the gaming layoff news: Telltale laid most of us off early September. Status of TWAU2, I can't say (NDA).

Now, I focus on what matters to me—my own game, and the following words:

Games industry, we must UNIONIZE.

— jjonahjonahson (@jjonahjonahson) October 5, 2023