CD Projekt Red (The Witcher) va licencier une centaine d’employés

Malgré des finances solides et des projets à ne plus savoir qu’en faire, le studio CD Projekt Red (The Witcher) annonce qu’il va se séparer d’une centaine de salariés. « Nous avons soigneusement évalué toutes les équipes de l’entreprise en fonction de leur contribution attendue à la mise en œuvre de notre stratégie. Il n’y a pas de manière facile de dire ça, mais aujourd’hui, nous sommes en sureffectif. Nous avons à bord des personnes talentueuses qui sont sur le point de terminer leurs tâches et – sur la base des besoins actuels et anticipés de nos projets – nous savons déjà que nous n’aurons pas d’autres opportunités pour elles au cours de l’année à venir » a tenté de justifier Adam Kiciński, le CEO du studio polonais.

Une centaine de personnes seront ainsi remerciées d’ici l’année 2024, soit tout de même 9% de l’effectif total du studio. Ces dernières recevront fort logiquement une indemnité de départ (que l’on espère conséquente). Cette annonce assez triste – d’autant qu’il sera sans doute plus difficile pour un ex-développeur de CD Projekt Red de retrouver rapidement du travail dans sa branche en Pologne (on n’est pas aux Etats-Unis) – intervient alors que le studio est en pleine ébullition. De nombreux projets sont en effet en chantier, dont The Witcher Polaris, Cyberpunk « Orion » et la toute nouvelle franchise maison, Hadar.