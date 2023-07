Après le catastrophique Gollum, Daedalic ferme son studio de jeu et licencie des employés

Le jeu Gollum, à l’heure actuelle le plus mal noté de l’année 2023, aura eu raison de son studio de développement. Daedalic, dont la réputation n’est pourtant plus à faire dans le genre du jeu narratif (Les Chroniques de Sadwick, Deponia, Les Piliers de la Terre, State of Mind) s’est totalement loupé avec son Gollum, et les ventes catastrophiques du jeu ont fini de fragiliser le studio interne de développement (Daedalic est un éditeur à l’origine). Après déjà l’échec de Year of Rain il y a trois ans, Daedalic n’avait en fait plus vraiment le droit à l’erreur.

Pour Daedalic, Gollum est passé de « Mon Précieux » à la catastrophe industrielle

L’éditeur allemand a donc confirmé sur son site que son studio interne fermait ses portes, ce qui a entrainé mécaniquement le licenciement sec des 25 salariés qui le composaient (sur 90 employés au total chez Daedalic). Daedalic continuera d’exister en tant qu’éditeur, mais cet arrêt brutal reste tout de même très dommageable quand on fait la liste des quelques pépites publiées par le studio avant le lourd échec de Gollum. On apprend de plus que le studio travaillait sur un second jeu dans l’univers du Seigneur des Anneaux, un titre forcément passé à la trappe.