Le jeu vidéo Le Seigneur des anneaux : Gollum est sorti cette semaine, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est critiqué par tout le monde, que ce soit le public ou la presse. Daedalic Entertainment, le studio qui s’occupe du développement, présente aujourd’hui ses excuses.

C’est sur Twitter que les développeurs ont pris la parole :

Une fois de plus, nous nous excusons vivement pour les désagréments causés et nous apprécions votre compréhension pendant cette période. Nous continuerons à vous tenir au courant de nos progrès et à communiquer de manière transparente sur les correctifs et les améliorations à venir. Votre passion et votre dévouement en tant que joueurs ont été la force motrice de notre détermination à rectifier le tir.

Chez Daedalic, nous savons que le succès d’un jeu dépend du plaisir et de la satisfaction de ses joueurs. Nous accordons une grande importance à vos commentaires, et nous avons activement écouté vos voix, lu vos commentaires et analysé les critiques constructives et les suggestions que vous nous avez faites.

Notre objectif en tant que studio, et en tant que fans passionnés du Seigneur des Anneaux, a toujours été de raconter une aventure passionnante et immersive basée sur une histoire. Concevoir une histoire avec la Terre du Milieu comme terrain de jeu a été le plus grand honneur — et le plus grand défi — que nous ayons eu à relever jusqu’à présent.

A few words from the " The Lord of the Rings: Gollum™ " team pic.twitter.com/adPamy5EjO

— The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) May 26, 2023