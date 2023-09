Creative Assembly (SEGA) licencie des salariés et annule le shooter compétitif Hyenas

Creative Assembly est dans une passe difficile. Le studio de développement, à qui l’on doit les jeux de stratégie Total War, est touché par un plan de restructuration décidé par la maison mère SEGA. Le studio a confirmé l’information sur son compte Twitter-X, précisant qu’il fera tout son possible pour recaser les postes les plus à risque. Les termes employés semblent indiquer un plan social assez dur et sans véritable matelas de sécurité pour les salariés. L’autre annonce est sans doute moins « grave » mais tout aussi (voire plus) étonnante : le shooter compétitif Hyenas, qui était encore en bêta fermée il y a quelques semaines, a été tout bonnement annulé ! Le développement du jeu était pourtant quasi terminé et Creative Assembly en était arrivé à la phase de vérification des derniers bugs et de test de la charge serveurs.

Les retours des joueurs étaient-ils à ce point mauvais que le studio a préféré arrêter les frais ? En fait, la décision d’annulation serait venue là encore de SEGA, et pourrait ne pas avoir de lien réel avec la qualité du jeu lui-même. L’environnement ultra concurrentiel de ce type de jeu rend en effet très difficile tout retour sur investissement (pour un Fortnite qui réussit, combien de jeux du même type qui ferment boutique ?).

Following an internal announcement to our employees, please see the below statement: pic.twitter.com/b6LPonVagV — Creative Assembly (@CAGames) September 28, 2023

SEGA aurait en outre annulé le développement en cours de plusieurs jeux qui n’avaient pas encore été annoncés. Le temps est au serrage de vis et à la recherche du moindre gain de rentabilité, et il n’est pas certain que le jeu vidéo en sorte gagnant en terme de créativité.