Epic Games licencie 830 employés, soit 16% de son effectif

Epic Games, le studio derrière le jeu Fortnite et le moteur Unreal Engine, annonce licencier 16% de son effectif, ce qui représente environ 830 employés. Cette décision est prise pour faire des économies.

« Depuis un certain temps, nous dépensons beaucoup plus d’argent que nous n’en gagnons, en investissant dans la prochaine version d’Epic et en développant Fortnite en tant qu’écosystème inspiré du métavers pour les créateurs », a déclaré Tim Sweeney, le patron de la société, dans un e-mail adressé aux employés qui a été rendu public. « J’ai longtemps été optimiste sur le fait que nous pourrions avancer sans licenciements, mais rétrospectivement, je me rends compte que ce n’était pas réaliste ».

La croissance de Fortnite a repris, mais elle est tirée par les contenus des créateurs, ce qui implique un partage significatif des revenus de la société, selon Tim Sweeney, qui a fondé l’entreprise dans les années 1990. « Le succès de l’écosystème des créateurs est une grande réussite, mais cela signifie un changement structurel majeur de notre modèle économique », a-t-il précisé.

Selon le directeur général, les licenciements sont le seul moyen de stabiliser les finances, même s’ils vont se traduire par des retards de développement. « Certains de nos produits et initiatives seront livrés dans les délais prévus, tandis que d’autres ne le seront pas parce qu’ils manquent de ressources pour l’instant », a constaté Tim Sweeney.

Epic Games a aussi décidé de vendre Bandcamp, la boutique de musique en ligne acquise au début de l’année dernière, et de se séparer de l’activité publicitaire d’une autre unité.