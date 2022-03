Epic Games rachète la plaforme musicale Bandcamp

Epic Games se diversifie un peu plus aujourd’hui en rachetant la plateforme musicale en ligne Bandcamp. Mais le créateur de Fortnite et de l’Unreal Engine assure que le service continuera de fonctionner de son côté.

Epic Games met la main sur Bandcamp

« Bandcamp continuera à fonctionner comme une plateforme autonome et une communauté musicale, et je continuerai à diriger notre équipe », déclare Ethan Diamond, le cofondateur et le patron du service. « Les produits et services dont vous dépendez ne disparaîtront pas, nous continuerons à construire Bandcamp sur la base de notre modèle de revenus privilégiant les artistes (où les artistes perçoivent en moyenne 82 % de chaque vente), vous aurez toujours le même contrôle sur la manière dont vous proposez votre musique, les Bandcamp Fridays se poursuivront comme prévu et le Daily continuera à mettre en avant la diversité et l’incroyable musique du site », poursuit-il.

Que va-t-il se passer dans ce cas avec le rachat de Bandcamp par Epic Games ? Le service va utiliser les ressources de son nouveau propriétaire pour être disponible dans davantage de pays et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Mais il n’y a pour l’instant pas plus de détail à ce sujet.

Dans son propre communiqué de presse, Epic Games partage le fait que « Bandcamp jouera un rôle important dans la vision d’Epic de construire un écosystème de marché de créateurs pour le contenu, la technologie, les jeux, l’art, la musique et plus encore ». Mais là encore, il n’y a pas de détail.

Le montant du rachat n’est pas dévoilé publiquement.