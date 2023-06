Niantic (Pokémon Go) licencie 230 employés et annule des jeux

Niantic, le studio qui développe le jeu Pokémon Go, annonce le licenciement de 230 employés dans le cadre d’une réorganisation. Dans la foulée, plusieurs jeux prévus seront finalement annulés, dont Marvel: World of Heroes et NBA All-World.

Le studio derrière Pokémon Go licencie

« J’ai pris la décision de réduire nos investissements dans les jeux mobiles, en nous concentrant sur les jeux first party qui incarnent le mieux nos valeurs fondamentales que sont la localisation et les communautés sociales locales », a écrit le PDG de Niantic, John Hanke. « Le marché des jeux mobiles est très mature et seuls les titres les meilleurs et les plus différenciés ont une chance de réussir. Nous souhaitons également nous concentrer davantage sur la création de produits destinés à la classe émergente des appareils de réalité mixte et aux futures lunettes de réalité augmentée ».

Selon le dirigeant, la réduction d’effectifs s’explique par le fait que le studio a augmenté ses dépenses plus rapidement que ses rentrées d’argent :

Dans le sillage de l’augmentation des revenus que nous avons connue pendant le Covid-19, nous avons augmenté nos effectifs et les dépenses connexes afin de poursuivre la croissance de manière plus agressive, en développant les équipes de jeu existantes, notre travail sur la plateforme de réalité augmentée, les nouveaux projets de jeu et les rôles qui soutiennent nos produits et nos employés. Après le Covid-19, nos chiffres d’affaires sont revenus au niveau d’avant le Covid-19 et les nouveaux projets de jeux et de plateforme n’ont pas généré de revenus à la hauteur de ces investissements.

La priorité pour Niantic, selon son PDG, est de faire en sorte que Pokémon Go reste en bonne santé et se développe en tant que jeu permanent. Il faut comprendre par là que le jeu doit continuer à rapporter un maximum d’argent.

Aussi, le dirigeant estime que le marché de la réalité augmentée se développe plus lentement qu’attendu. Cela n’aide pas vraiment l’entreprise qui mise beaucoup dessus.