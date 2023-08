Sony teste maintenant le streaming de jeux PS5, avec le support de la 4K

Sony a commencé la phase de bêta pour proposer les jeux PlayStation 5 en streaming et en 4K (tant que la connexion Internet est bonne). Des joueurs ont reçu une invitation de Sony pour tester le service.

Dans son e-mail d’invitation, Sony annonce que le cloud gaming est disponible pour la PlayStation 5 et l’abonnement PlayStation Plus Premium. La société avait déjà annoncé cette fonctionnalité en juin. Elle a déjà pris en charge le streaming de jeux PlayStation plus anciens en passant par le cloud, mais c’est la première fois que les titres de la PS5 sont supportés.

De plus, deux autres améliorations importantes se profilent. Tout d’abord, une meilleure définition. Les utilisateurs qui ont été invités à participer au test indiquent que le streaming est disponible en 720p, 1080p, 1440p et 2160p (4K). Google Stadia a été le premier service en nuage à proposer le jeu en streaming en 4K moyennant un coût supplémentaire, et GeForce Now de Nvidia propose également la 4K dans les abonnements les plus chers.

Mais ce qui est peut-être plus important, c’est que Sony supporte la possibilité d’utiliser les sauvegardes dans le cloud. Cela permet aux utilisateurs de reprendre le jeu là où ils l’ont laissé lors d’une installation locale précédente lorsqu’ils profitent du cloud gaming, ce qui n’était pas possible auparavant.

À l’heure actuelle, il semble que cette possibilité de joueurs en streaming à des jeux PS5 ne soit disponible que sur la PS5, sans qu’il soit fait mention jusqu’à présent d’options de streaming sur PC ou sur mobile.