Le streaming de jeux PS5 arrive bientôt avec le PlayStation Plus

Sony annonce tester en ce moment le streaming de jeux PS5. Cela concernera l’abonnement PlayStation Plus et plus exactement l’offre Premium. Il existe trois offres : Essential, Extra et Premium.

Voici ce que déclare Nick Maguire, le vice-président chargé des services globaux pour le store :

Tout d’abord, nous avons de très excitantes nouvelles pour les membres PlayStation Plus Premium. Nous sommes présentement en train de tester le streaming dans le cloud pour certains jeux PS5 — cela inclut des titres PS5 du Catalogue des Jeux PlayStation Plus et des Tests de Jeux, ainsi que certains titres PS5 digitaux que les joueurs possèdent. Lorsque cette fonctionnalité sera lancée, le streaming des jeux dans le cloud sera disponible pour certains titres PS5 en utilisation directe sur votre console PS5. Cela signifie que, en tant que membre Premium, il sera plus facile de vous lancer dans vos jeux préférés sans avoir à les télécharger sur votre console PS5 au préalable. Notre but est d’ajouter ceci comme un bénéfice additionnel au PlayStation Plus Premium, dans le cadre de nos efforts constants pour améliorer la valeur du PlayStation Plus.

Une fonction cloud pour les jeux PS5 signifie que vous n’aurez plus à télécharger des jeux sur votre console pour les streamer sur d’autres appareils. Sony prend actuellement en charge le streaming des jeux PS5 sur PC, Mac et les appareils iOS et Android, mais vous devez utiliser votre PlayStation 5 comme hôte pour télécharger et streamer les titres sur vos autres appareils.

Pour rappel, Sony a déjà annoncé une console portable qui permettra de jouer en streaming, mais il faudra être connecté au même réseau Wi-Fi que sa PlayStation 5. À voir si les joueurs pourront aussi profiter de l’accès directement depuis le cloud quand le produit sera lancé dans quelques mois.