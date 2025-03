PS5 : Sony lance un programme de bêta pour tester les jeux et mises à jour en avance

Sony annonce le lancement d’un nouveau programme de bêta pour PlayStation. Cela concerne la possibilité de tester en avance des jeux et des mises à jour pour PlayStation 5.

Il y a déjà eu un programme de bêta pour les mises à jour logicielles de la PS5. Aujourd’hui, Sony en dévoile un nouveau qui se veut plus complet. Voici ce que le groupe indique :

Le programme bêta chez PlayStation sera un lieu unique pour indiquer quelles bêtas PlayStation à venir vous intéressent. Une simple inscription au programme bêta chez PlayStation vous permettra d’indiquer si vous souhaitez accéder à des bêtas pour tester des jeux participants sur console PS5 et PC, de nouvelles fonctionnalités sur console PS5 ou sur l’application PlayStation App, et même des fonctionnalités utilisateur sur PlayStation.com. Pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire et de faire part de votre intérêt pour les différentes bêtas. Si vous recevez une invitation pour une bêta spécifique, à vous de décider si vous souhaitez ou non y participer.