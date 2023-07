Samsung Galaxy Z Flip 5 et Fold 5 : les prix en France se dévoilent et sont en hausse

C’est le 26 juillet que Samsung officialisera les Galaxy Z Flip 5 et Fold 5, ses nouveaux smartphones pliables. Aujourd’hui, nous avons le droit à une fuite de leaker billbil-kun qui dévoile les prix en France.

Malheureusement, les prix sont en hausse par rapport au Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Le Galaxy Z Flip 4 était proposé à 1 109€ (128 Go de stockage), 1 169€ (256 Go) et 1 289€ (512 Go) au lancement. Pour le Galaxy Z Flip 5, ce sera 1 199€ (256 Go) et 1 339€ (512 Go). Certes, il est question d’une hausse de 30€ et 50€ respectivement, ce que certains pourraient trouver léger. Mais il est bon de noter que le modèle de 128 Go n’étant plus disponible, le ticket d’entrée est maintenant de 1 199€, contre 1 109€ l’année dernière, soit 90€ de différence.

Le scénario est similaire pour ce qui est du Galaxy Z Fold 5. Les prix seront de 1 899€ (256 Go), 2 039€ (512 Go) et 2 279€ (1 To). Pour le Galaxy Z Fold 4, Samsung demandait 1 799€ (256 Go), 1 919€ (512 Go) et 2 159€ (1 To). On peut voir qu’il y a là encore une hausse de prix, avec les modèles qui prennent respectivement 100€, 120€ et 120€.

Billbil-kun précise qu’il est ici question des prix en France et que la situation pourrait être quelque peu différente dans les autres pays de la zone euro. La différence peut être d’une vingtaine d’euros selon les cas.

Concernant les coloris, on retrouvera graphite, crème, lavande et vert d’eau pour le Galaxy Z Flip 5, et noir, crème et bleu pour le Galaxy Z Fold 5.