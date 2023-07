Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 : Samsung annonce la date de présentation

Samsung a dévoilé la date de présentation officielle de ses Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 : ce sera le 26 juillet 2023 lors de la conférence Unpacked. Elle aura lieu à Séoul en Corée du Sud. C’est la première fois que la conférence se déroulera sur place. Le rendez-vous est donné à 13 heures (heure française).

« Un nouveau conducteur culturel s’annonce. Accompagnez-nous dans notre voyage à la découverte d’un tout nouveau Galaxy, alors que nous présentons nos dernières technologies conçues pour ouvrir les possibilités et transformer les vies. Vous aurez envie de rejoindre l’autre côté », indique Samsung dans son annonce.

L’annonce s’accompagne par le GIF ci-dessous, où l’on peut voir un Galaxy Z Flip.

Il sera possible de suivre la conférence Galaxy Unpacked en direct sur YouTube, ainsi que sur les réseaux sociaux via les comptes officiels de Samsung.

À quoi s’attendre ? Aux nouveaux smartphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Les rumeurs suggèrent aussi qu’il y aura la tablette Galaxy Tab S9, tout comme la montre connectée Galaxy Watch 6. Il est possible que le constructeur dévoile également de nouveaux écouteurs sans fil et une nouvelle version de SmartTag, son traqueur d’objets (un équivalent de l’AirTag d’Apple).

Rendez-vous donc à la fin du mois pour voir tout ce que Samsung annoncera.