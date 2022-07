Le Galaxy Z Fold 5 disposerait d’un Snapdragon 8 Gen 2, le prochain processeur haut de gamme de Qualcomm

Le Galaxy Z Fold 4 n’a pas encore été officialisé par Samsung que déjà les rumeurs bruissent autour du futur Galaxy Z Fold 5, qui devrait disposer d’un joli réservoir de puissance. Si l »on en croit les bonnes sources d’ET News, ce smartphone pliable haut de gamme disposerait d’un processeur Qualcomm très haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 2, qui disposera d’un réservoir de puissance (surtout graphique) capable de faire face à tous les besoins (si tant est que l’utilisateur moyen ait vraiment besoin d’une telle puissance dans son mobile). Exit aussi l’Exynos donc, ce qui est une forme de constatation assez simple que Samsung a échoué à proposer des processeurs aussi performants que ceux du géant américain.

Pour rappel, le Snapdragon 8 Gen 1 est une puce gravée en 4nm qui a surtout évolué sur le plan de la conso énergétique (-30% de conso). Gageons que les améliorations du Gen 2 porteront essentiellement sur la partie GPU embarqué et une nouvelle fois sur une amélioration de la dépense énergétique, surtout si Qualcomm passe au procédé de gravure en 3nm (le 3nm devrait être prêt à la fin de l’année). Toujours selon ET News, le Snapdragon 8 Gen 2 sera dévoilé au mois de novembre de l’année en cours, ce qui permettrait à Samsung de produire suffisamment de stocks pour le lancement du Galaxy Z Fold 5. Le constructeur tablerait sur des ventes de 10 millions d’unités pour ce modèle et le Galaxy Z Flip (ce qui resterait en deçà des 15 millions de ventes prévues pour les Les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4).

Les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 ainsi que les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro seraient dévoilés le 10 août prochain (date non confirmée officiellement).