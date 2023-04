Galaxy Z Flip 5 : de nouveaux leaks dévoilent le grand écran externe

Le Galaxy Z Flip 5 aura bien un écran externe de grande taille (si l’on peut dire) : @OnLeaks et MediaPeanut viennent en effet de publier de nouveaux rendus réalisés à partir de fichiers de CAD, des rendus qui ne laissent plus de place au doute. L’écran externe du Galaxy Z Flip 5, situé au dos de l’une des deux parties pliables du mobile, occupera presque toute la place disponible. L’écran se prolonge même un peu à côté du bloc photo, ce qui donne un design d’ensemble assez peu ordinaire.

Cet écran grand format est une grosse avancée pour ce type d’appareils ultra compacts. Il devient ainsi possible de réellement naviguer dans les menus ou de répondre rapidement à des notifications sans même avoir besoin de déplier le smartphone. La taille de cet écran externe serait approximativement de 3,4 pouces, bien au delà donc de l’écran de moins de 2 pouces des Galaxy Z Flip 3 et Flip 4. Calmons notre enthousiasme néanmoins, car on ne sait pas encore s’il sera possible de lancer n’importe quelle app sur cet écran. Samsung devrait présenter officiellement ses Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 durant le mois de juillet prochain (un peu en avance donc par rapport au calendrier habituel).