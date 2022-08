Samsung annonce les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 : prix et nouveautés

Samsung a profité de sa conférence Unpacked aujourd’hui pour annoncer les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, ses deux nouveaux smartphones pliables. Le constructeur commence à bien connaître le secteur puisqu’il propose des smartphones pliables depuis 2019.

Présentation des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4

Le Galaxy Z Flip 4 dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et il se déplie toujours verticalement. Lorsqu’il est fermé, un écran AMOLED de 1,9 pouce permet d’afficher l’heure, les notifications et d’autres informations en un clin d’œil. Il y a par ailleurs un capteur d’empreintes sur le côté pour l’authentification biométrique, et par rapport au modèle de la génération précédente, le Z Flip 4 offre une charnière plus mince, des bords plus droits, et un cadre en métal brillant avec un verre arrière voilé.

Le smartphone a également le droit à un double capteur avec un grand angle et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi que d’une caméra selfie de 10 mégapixels. Une fonction FlexCam intégrée permet de réaliser des vidéos en mains libres, des selfies de groupe et bien plus encore lorsque le téléphone est partiellement replié.

De son côté, le Galaxy Z Fold 4 a un écran AMOLED de 7,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz qui s’ouvre comme un livre. Lorsqu’il est fermé, il dispose d’un écran AMOLED de 6,2 pouces. L’appareil est équipé de trois capteurs comprenant un appareil photo grand-angle de 50 mégapixels, un appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom spatial 30x, ainsi qu’un appareil photo selfie de 10 mégapixels et un appareil photo sous l’écran de 4 mégapixels. L’appareil photo principal est doté d’un capteur 23 % plus lumineux et d’une puissance de traitement accrue pour des images améliorées.

Selon Samsung, le Galaxy Z Fold 4 est le premier smartphone à être livré avec Android 12L, une version d’Android conçue pour les expériences sur grand écran. Il y a une nouvelle barre des tâches qui est conçue pour rendre le multitâche plus simple et plus intuitif, et Samsung s’est associé à Google et Microsoft pour créer des applications qui tirent mieux parti de l’espace de l’écran.

Les deux smartphones embarquent le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 pour toujours plus de puissance, ainsi que des batteries haute capacité prenant en charge la recharge rapide et le Wireless PowerShare pour la recharge d’autres accessoires Qi. Parmi les autres caractéristiques, il y la résistance à l’eau IPX8, la prise en charge du Wi-Fi 6E, jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage.

Prix et date de sortie

Le Galaxy Z Flip 4 sera disponible dès le 26 août aux prix de 1 109 euros (128 Go de stockage), 1 169 euros (256 Go) et 1 289 euros (512 Go). Les précommandes auront lieu du 10 au 25 août et permettront d’avoir un bonus de reprise de 150 euros.

Pour sa part, le Galaxy Z Fold 4 sera disponible aux mêmes dates avec un bonus de reprise de 200 euros. Les prix du smartphone seront 1 799 euros (256 Go), 1 919 euros (512 Go) et 2 159 euros (1 To).