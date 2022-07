Samsung confirme (sans énigme cette fois) que son prochain Unpacked se tiendra le 10 août

Samsung sait y faire pour faire buzzer deux fois son annonce d’Unpacked. Premier volet, une petite énigme (très simple à résoudre) qui donnait comme résultat le 081022, et le second volet, l’annonce de la date officielle, sans devoir utiliser de décodeur cette fois. Le prochain Samsung Unpacked se tiendra donc le 10 août prochain et la petite animation de confirmation de date permet aussi de cocher une autre case : le Galaxy Z Flip 4 sera bel et bien dévoilé durant la keynote. Le Galaxy Z Fold 4 sera sans nul doute de la partie, tout comme les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro.

Aug 10.2022 > Today

Watch something greater than before unfold at https://t.co/D6nxwskXj1. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/xopUxDhpRZ — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 19, 2022

En parallèle de cette annonce, Samsung a aussi mis en place un système de réservation assez pratique , soit 200 dollars à sortir en réserve pour la préco de trois catégories de produits, 100 dollars pour un « Galaxy Smartphone », 50 dollars pour une Galaxy Watch et 30 dollars pour des Galaxy Buds.