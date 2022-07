Samsung confirme la date de son prochain Unpacked Event avec un message chiffré

Samsung vient de confirmer la date de son prochain Unpacked Event d’une façon pour le moins originale. Le compte twitter du fabricant a en effet publié un tweet composé de trois images. La première image est une grille de lettres, chiffres et symboles à priori disposés aléatoirement, la seconde image montre cette même grille mais avec des icones de différentes couleurs, et la troisième image est une simple ligne de 6 icones colorés. Il suffit en fait de superposer la première et la seconde grille pour faire correspondre les symboles aux couleurs et ainsi remplir la ligne de la troisième image. On se retrouve au final avec la suite de chiffres suivants, 081022, qui correspond à la date du 10 août 2022.

We have a secret to tell you. #SamsungUnpacked — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 18, 2022

Le Samsung Unpacked du 10 août serait consacré à la présentation des Galaxy Fold 4 et Galaxy Flip 4 ainsi que des montres connectées Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro.