Nothing Phone (2) : une fuite dévoile le prix, avec une sacrée hausse par rapport au premier modèle

C’est le 11 juillet prochain que Nothing annoncera officiellement le Phone (2), son nouveau smartphone. Nous savions déjà qu’il monterait en gamme par rapport au premier, mais qu’en sera-t-il du prix ? Sans surprise, lui aussi va monter.

Le leaker billbil-kun révèle que le Nothing Phone (2) coûtera 729€ pour le modèle avec 256 Go d’espace de stockage. Ce sera 849€ pour le modèle avec 512 Go. En comparaison, le Phone (1) avec 128 Go était à 469€ et celui avec 256 Go était proposé à 549€. Nous sommes donc sur une hausse de 33% d’une génération à l’autre pour le modèle avec 256 Go, ce qui est plus que conséquent. On notera que Nothing semble abandonner la capacité de 128 Go.

Pourquoi une telle différence ? Il a déjà été confirmé que le Phone (2) aura le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui représentera une nette augmentation de la puissance brute par rapport au Snapdragon 778 utilisé dans le Phone (1). Mais la pilule sera tout de même difficile à avaler, à moins qu’il n’y ait d’autres améliorations notables.

Rendez-vous donc dans un peu moins de trois semaines pour découvrir le Nothing Phone (2). La présentation aura lieu à 17 heures (heure française). Il sera intéressant de voir si la marque aura d’autres choses à présenter le 11 juillet. Il se murmure qu’une montre connectée est en préparation, mais elle ne sortirait pas tout de suite.