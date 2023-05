Neuralink obtient le feu vert pour les tests sur des êtres humains

Après des mois de blocage, la FDA vient d’accorder à Neuralink l’autorisation de placer ses implants neuronaux dans des êtres humains. Neuralink a annoncé la bonne nouvelle via un tweet lui-même partagé par Elon Musk en personne. Pour rappel, le dispositif cerveau machine de Neuralink implique de placer de minces filaments-capteurs dans le cerveau (dans certaines zones spécifiques), les filaments étant reliés à un petit appareil transmetteur situé directement sur la boite crânienne (à terme derrière le pavillon d’une oreille). L’installation des filaments est invasive et nécessite une opération chirurgicale, ce qui explique que la FDA avait de décidé de bloquer les études cliniques sur l’homme, le temps sans doute de disposer de suffisamment d’assurances concernant les mesures de sécurité de ces études.

Neuralink a déjà testé son dispositif sur des cochons puis des singes, des expérimentations animales qui ont d’ailleurs été la cible de nombreuses critiques, plusieurs animaux-cobayes n’ayant pas survécu à l’opération. Gageons que les études cliniques sur l’homme seront préparées avec une tout autre attention à l’intégrité physique. On note que la startup de Musk se dit prête à démarrer les tests sur l’être humain depuis 2019, et que depuis 3 ans, la concurrence a fini par refaire une partie de son retard ; des chercheurs chinois ont présenté il y a quelques jours une interface cerveau-ordinateur pilotable par un singe, et plus récemment encore, une équipe européenne est parvenue à faire « marcher » un tétraplégique grâce à un dispositif de neurostimulation.