Il retrouve l’usage de ses jambes grâce à des implants et une interface neuronale

C’est une grande première mondiale. Gert-Jan, un citoyen allemand devenu paraplégique suite à un accident de vélo a retrouvé en partie l’usage de ses jambes grâce à un dispositif conçu par deux équipes de chercheurs du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) et de l’EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne). Ce dispositif est composé d’un implant situé sur la moelle épinière et de capteurs neuronaux placés autour du crâne de Jan, dans la région des cortex moteurs droit et gauche.

© Jimmy Ravier

Un « pont digital » est créé entre l’implant de la moelle épinière et les capteurs neuronaux afin de transcrire les commandes pensées par Jan (lever la jambe droite par exemple) en signaux exploitables par le neurostimulateur, et ainsi permettre de bouger les membres inférieurs. Un logiciel dopé à l’IA ainsi que des algorithmes sophistiqués s’occupent du codage/décodage des signaux électriques du cerveau et de la mise en forme de ces signaux en commandes « motrices ».

L’effort nécessaire pour que Jan puisse bouger ses jambes ne permet pas des séances de neurostimulation de plus de 30 minutes par jour, mais au bout de 6 mois le patient avait retrouvé certaines fonctions neurologiques motrices. Plus impressionnant encore, de nouvelles connexions nerveuses sont apparues et s’activeraient même lorsque le pont digital est inactif ! Le prochain objectif est de restaurer les fonctions motrices de mains et de bras paralysés, notamment suite à un AVC.