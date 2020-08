Elon Musk présente la nouvelle version du capteur Neuralink sur des cochons

Neuralink, la start-up d’Elon Musk travaillant sur une interface cerveau-machine, vient de démontrer les capacités de son appareil dans un livestream diffusé sur YouTube. Un cochon été équipée du fameux capteur, qui envoyait les informations depuis une partie de son cerveau liée à la truffe. Aussi, à chaque fois que cette dernière approchait quelque chose, des bruits et des points indiquaient des pics d’utilisations de neurones, la truffe étant particulièrement sensible chez l’animal. On a pu remarquer un changement majeur dans le design de l’appareil, qui est désormais bien plus discret et proche du crâne plutôt que d’être accroché autour de l’oreille.

Il sera possible de le lier à des applications smartphone grâce au Bluetooth Low Energy d’après Musk. Il a également affirmé que le but premier de cette démonstration était de recruter plus de chercheurs pour son équipe, actuellement composée d’une centaine de personnes, espérant atteindre les 10.000. Même si l’entreprise n’a pas exactement inventé ce genre d’interfaces, qui existent depuis 2006, elle a véritablement révolutionné le processus grâce aux fils couverts de plus d’électrodes que tous les autres systèmes, fournissant donc nettement plus d’informations sans compromis sur leur flexibilité. Un des enjeux principaux des recherches à venir dans le domaine est la capacité de survie de l’appareil dans un environnement particulièrement corrosif comme celui du cerveau.