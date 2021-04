Un singe joue à Pong avec son cerveau grâce au Neuralink d’Elon Musk

C’est déjà l’une des vidéos de l’année, peut-être même du siècle, et cela donne la furieuse impression que l’on vient d’assister à la naissance de quelque chose d’éminemment disruptif. La vidéo baptisée Monkey MindPong nous montre Pager, un macaque âgé de 9 ans, qui parvient à jouer à Pong… en utilisant son cerveau ! Le singe est en fait équipé du système EEG de Neuralink, une société fondée par l’entrepreneur visionnaire Elon Musk.

Pour parvenir à ce résultat digne d’un préquel de la Planète des Singes, 200 fins électrodes ont été placés dans le cerveau de Pager. Les signaux EEG complexes ont pu ainsi être récupérés par une unité de calcul et d’analyse externe, avant d’être transcodés vers un autre dispositif de contrôle (pour faire bouger un curseur sur un écran par exemple).

Après un peu d’entrainement et de renforcement (via un classique système d’action-récompenses), Pager est finalement parvenu à diriger précisément le petit curseur avec la seule force de sa pensée, puis à jouer (plus que correctement) au vénérable Pong. Stupéfiant !