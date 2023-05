Représailles : la Chine bloque l’exportation de puces Micron sur son territoire

La Chine fait le dos rond depuis quelques années face à la multiplication des mesures de rétorsion commerciales engagées par les Etats-Unis. Après l’embargo sur Huawei, après l’interdiction de Tiktok dans certains Etats-américains et dans l’administration US en général, après le placement sur liste noire de plusieurs grands groupes de la tech chinoise, Pékin a cette fois répondu en interdisant l’exportation des puces mémoire de l’américain Micron sur son territoire. Les opérateurs chinois devront donc désormais se fournir en puces locales ou en provenance d’autres pays que les Etats-Unis !

Histoire de se dédouaner de toute mesure arbitraire, Pékin avait commandé une enquête sur la fiabilité des puces de Micron. Sans surprise, cette enquête a conclu que les puces mémoire de Micron présentaient de « graves problèmes potentiels de sécurité du réseau », tant et si bien que la Chine a décidé d’évincer les semiconducteurs de Micron de toutes les infrastructures « critiques ». La Chine brandit l’argument de la « sécurité nationale », soit par un effet miroir (forcément volontaire) le même argument que celui qui avait été utilisé par l’administration US pour placer Huawei sur liste noire.

Suite à cette annonce du gouvernement de Pékin, les actions des fabricants chinois de semiconducteurs ont bondi à la bourse de Hong-Kong : Hua Hong Semiconductors a gagné 3,14 % en quelques heures, SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) a grimpé de 2,64 % et Ingenic Semiconductor a fait un gros bond de 8,08% ! Du côté américain, on affiche bien entendu une posture de consternation. Gina Raimondo, secrétaire d’État au commerce a ainsi déclaré : « Nous nous opposons fermement aux restrictions qui n’ont aucun fondement dans les faits. Le département du commerce s’engagera avec le gouvernement chinois pour détailler sa position et demander plus de clarté ».