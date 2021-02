Joe Biden maintient Huawei sur la liste noire

C’était le dernier espoir de Huawei : l’administration de Joe Biden ne retirera pas Huawei de la liste noire des entreprises chinoises interdites de commercer avec des sociétés US. En d’autres termes, Huawei aura le plus grand mal à se fournir en puces gravées à 5 nm et à se fournir avec d’autres composants essentiels, ce qui pourrait durablement l’éjecter du top 5 des fabricants de smartphones.

Concernant Huawei, Joe Biden reste sur la ligne de son prédécesseur Donald Trump.

Gina Raimondo, la nouvelle secrétaire au commerce choisie par Biden en personne, a déclaré que les conditions n’étaient pas réunies pour un retour en grâce de Huawei : « Je comprends que les parties soient placées sur la liste des entités et la liste des utilisateurs finaux militaires en général parce qu’elles présentent un risque pour la sécurité nationale américaine ou les intérêts de politique étrangère ». L’ambiance n’est pas plus à l’apaisement du côté du président Joe Biden, ce dernier ayant déclaré récemment qu’il comptait bien « contrer les abus économiques de la Chine ».

En bref, le changement d’administration n’aura pas allégé d’un iota les tensions économiques entre les Etats-Unis et la Chine. Voilà qui ne devrait pas vraiment arranger les affaires de Huawei… Plusieurs analystes estiment qu’en l’absence de « détente » sino-américaine, Huawei pourrait ne pas dépasser les 50 millions de smartphones vendus… sur l’ensemble de l’année 2021.