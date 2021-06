De nombreuses sociétés high-tech chinoises rajoutées à la Liste Noire américaine

Parmi les nombreuses critiques qui lui étaient adressées, Donald Trump était notamment pointé du doigt pour son durcissement des relations diplomatiques avec la Chine. Sous son mandat, Trump avait même créé la désormais fameuse liste noire, une liste d’une trentaine de sociétés chinoises interdites de commercer avec des entreprises américaines.

Joe Biden parvenu au pouvoir, on pouvait légitimement imaginer que la liste noire rejoindrait la grande benne de l’histoire. C’est en fait l’inverse qui s’est passé. Ce jeudi 3 juin, la liste noire est passée à 59 noms de sociétés, soit presque deux fois plus que lors de sa création ! Si Xiaomi a bien été retiré de la liste entre temps, China Mobile, Cnooc, China Telecom, China Railway ou bien encore Hikvision viennent d’y être rajoutés.

La plupart des entreprises rajoutées dans la liste participeraient aux mesures discriminatoires envers les Ouïghours

Principale raison de cette inflation d’entreprises « non grata », les mesures prises par la Chine à l’encontre du peuple Ouïghours. Ainsi, l’administration américaine a systématiquement rajouté à la liste toutes les entreprises soupçonnées de participer de près ou de loin aux discriminations ciblant les Ouïghours. Et il se trouve que la plupart de ces sociétés « collaboratrices » appartiennent au secteur technologique (drone, caméra de surveillance, réseau téléphonique ou de communication, etc.).

Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a réagi de façon ferme à ces nouveaux bans en cascade :« La Chine prendra les mesures nécessaires pour défendre résolument les droits et les intérêts légitimes des entreprises chinoises »

Les tensions entre la Chine et les Etats-Unis ne sont pas prêtes de s’apaiser.