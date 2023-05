Rachat d’Activision par Microsoft : la Commission européenne va valider la transaction dans quelques jours

Autant le Royaume-Uni a dit non au rachat d’Activision par Microsoft, autant la Commission européenne s’apprête à donner son feu vert. Selon Reuters, l’UE va valider l’acquisition frôlant les 69 milliards de dollars. Cela devrait être réalité le 15 mai, soit lundi prochain.

Le régulateur européen avait fixé une date limite, à savoir le 22 mai, pour décider si le rachat d’Activision par Microsoft devait être validé ou non. Les récents accords de Microsoft avec plusieurs groupes, dont Nvidia, concernant le cloud gaming, et d’autres comme Nintendo et Valve (Steam), l’ont visiblement rassuré, ce qui le pousse à valider la transaction.

Pour rappel, l’accord de plusieurs régulateurs est nécessaire pour qu’une telle transaction soit validée. Plusieurs pays ont déjà dit oui. Il s’agit de l’Arabie Saoudite, du Brésil, du Chili, de la Serbie, du Japon et de l’Afrique du Sud. Voilà que l’Union européenne va s’ajouter à la liste.

Le blocage vient principalement de deux régions, à savoir le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Royaume-Uni a déjà bloqué l’opération. Quant aux États-Unis, la FTC (régulateur local) a porté plainte contre Microsoft pour bloquer l’opération. Il y aura une audience probatoire le 2 août. Les avocats de Microsoft et de Sony se disputent déjà pour savoir quels documents (et combien) doivent être présentés dans le cadre de la procédure de découverte légale.