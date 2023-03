Rachat d’Activision : Microsoft tente de convaincre la Commission européenne, qui reporte sa décision

Microsoft a annoncé avoir soumis à la Commission européenne des engagements afin de la convaincre d’approuver son projet de rachat d’Activision Blizzard pour près de 69 milliards de dollars.

Microsoft avait annoncé en janvier 2022 le rachat d’Activision Blizzard, éditeur notamment de Call of Duty. Le projet, qui vise à créer la troisième société de jeux vidéo au monde, se heurte à des problèmes de concurrence.

La Commission européenne, gardienne de la concurrence dans l’Union européenne, a ouvert une enquête en novembre, expliquant redouter que Microsoft puisse verrouiller l’accès aux jeux vidéo d’Activision Blizzard pour consoles et PC, dont Call of Duty. Elle a repoussé au 22 mai la date limite pour sa décision, jusqu’alors fixée au 25 avril.

Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que son groupe était prêt à proposer à ses rivaux des accords de licence pour atténuer les problèmes de concurrence, mais pas à vendre Call of Duty. Au cours des dernières semaines, l’entreprise a signé des accords avec des sociétés en vue de proposer Call of Duty sur leurs plateformes.

« Nous avons tenu notre promesse d’offrir Call of Duty à davantage de joueurs sur davantage d’appareils en concluant des accords pour proposer le jeu sur la console Nintendo et les services de cloud gaming offerts par Nvidia, Boosteroid et Ubitus », a déclaré un porte-parole à Reuters. « Nous soutenons maintenant cette promesse en prenant des engagements contraignants auprès de la Commission européenne, ce qui garantira que cet accord profitera aux joueurs à l’avenir ».

Au début du mois, Reuters avait annoncé que la Commission européenne s’apprêterait à donner son feu vert pour le rachat. Mais il faudra attendre le 22 mai pour connaître la véritable décision.