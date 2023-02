Call of Duty : Microsoft en dit plus sur le deal de 10 ans signé avec Nintendo

Microsoft continue de s’accrocher à son contrat de 10 ans sur la franchise Call of Duty, et ce malgré les grosses réserves de la CMA qui préfèrerait que la franchise et le studio de développement soient cédés à une partie tierce. Brad Smith, le patron de la division Xbox rappelle les termes du contrat que Nintendo avait rapidement accepté il y a plusieurs mois, soit une parité totale de disponibilité de Call of entre les différentes plateformes. Le Game Pass ne serait donc pas privilégié par rapport aux autres boutiques en ligne. Brad Smith précise en outre que d’autres jeux Xbox pourraient être disponibles sur Nintendo Switch !

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

Ce rappel de Microsoft s’inscrit dans un contexte bien particulier : Microsoft s’apprête à plaider sa cause devant la Commission européenne. Un refus net de la Commission serait une catastrophe pour la firme de Redmond, qui a déjà contre elle la CMA britannique et la FTC américaine. On voit mal en l’état comment Microsoft compte s’y prendre pour racheter Activision Blizzard sans céder la franchise Call of Duty, la MCA ayant déjà opposé un avis négatif au contrat décennal multi-parties.