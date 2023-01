Rachat d’Activision Blizzard : une date pour l’audience préliminaire du procès opposant la FTC à Microsoft

Les affaires n’auront pas tardé. Un juge fédéral a fixé une date pour l’audience préliminaire du procès opposant la FTC à Microsoft dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard King. Pour rappel, la Federal Trade Commission (FTC) s’est opposée formellement au rachat, arguant que Microsoft profiterait de cette acquisition pour soustraire des titres majeurs à la concurrence. Le problème ne se limite donc plus seulement à Call of Duty, sachant que le FPS fait l’objet d’une proposition de deal sur 10 ans, et que Nintendo a déjà accepté les termes de ce contrat.

La première audience préliminaire se déroulera donc demain 3 janvier, et l’on connait déjà les arguments de Microsoft. La plupart des analystes américains estiment que la FTC est assez mal embarquée dans ce dossier. La FTC n’a en effet jamais gagnée un seul procès contre un rachat de type vertical (Microsoft ne rachète pas un concurrent direct), et le contrat sur Call of semble à priori une concession suffisante pour convaincre les juges (et il faudra aussi convaincre de la logique à racheter un éditeur pour 69 milliards de dollars sans disposer du droit sur l’exclusivités de plusieurs titres du catalogue). De plus, Microsoft est loin d’être en situation de force sur le marché du jeu vidéo. La situation n’a donc pas grand chose à voir avec ce qui pouvait être reproché dans les années 90 contre la firme de Redmond lorsque Windows était ultra dominant sur les PC (et l’est toujours du reste…).

Enfin, les avocats de Microsoft ont tenu à rappeler que les contrats signés entre Sony et nombre d’éditeurs tiers d’importante (notamment Square Enix) privent déjà la plateforme Xbox de nombreux titres tout aussi importants que les licences d’Activision (FF7 Remake par exemple). Il faudra donc bien qu’à un moment ou un autre la FTC prenne en compte le simple fait que le concurrent Sony pratique déjà les méthodes « dilatoires » qu’elle reproche à Microsoft.