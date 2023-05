Samsung interdit à ses employés l’usage d’IA génératives comme ChatGPT

Samsung a prévenu ses employés qu’ils ne sont pas autorisés à utiliser des intelligences artificielles (IA) génératives comme ChatGPT et Google Bard. Selon Bloomberg, la société a agi après avoir découvert que des employés avaient mis en ligne du code sensible sur ChatGPT.

Pas d’IA génératives pour les employés de Samsung

Samsung a envoyé un mémo interdisant l’utilisation de ChatGPT à l’une de ses plus grandes divisions. Un document interne indique que Samsung s’inquiète de la manière dont les services d’intelligence artificielle stockent les données des utilisateurs. L’entreprise note également que les informations transmises aux plateformes d’IA sont stockées sur des serveurs externes, ce qui les rend difficiles à récupérer et à supprimer, et qu’elles pourraient donc finir par être divulguées à d’autres utilisateurs.

« L’intérêt pour les plateformes d’IA générative telles que ChatGPT s’est accru en interne et en externe », a déclaré Samsung à ses employés. « Bien que cet intérêt se concentre sur l’utilité et l’efficacité de ces plateformes, les risques de sécurité présentés par l’IA générative suscitent également de plus en plus d’inquiétudes », a ajouté le groupe.

Conformément à la nouvelle politique de Samsung, les employés ont interdiction d’utiliser des produits d’IA générative sur leurs téléphones, tablettes, ordinateurs et sur le réseau interne de l’entreprise. Bien entendu, cette politique ne concerne pas les consommateurs de Samsung. D’ailleurs, BingAI, alimenté par ChatGPT, fait désormais partie intégrante des téléphones Samsung grâce à l’intégration du clavier SwiftKey. Le clavier SwiftKey de Microsoft est préinstallé avec la surcouche One UI de Samsung.

« Nous vous demandons d’adhérer avec diligence à nos lignes directrices en matière de sécurité, faute de quoi une violation ou une compromission des informations de l’entreprise pourrait entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement », a déclaré Samsung au personnel dans sa note.

Des outils internes en préparation

Entre-temps, Samsung développe ses propres outils d’IA internes pour la traduction et la synthèse de documents, ainsi que pour le développement de logiciels selon Bloomberg. La société travaille aussi sur des moyens de bloquer la mise en ligne d’informations sensibles vers des services externes.