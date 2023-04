Jack Dorsey juge durement le bilan d’Elon Musk à la tête de Twitter

C’est par le biais de Bluesky, le réseau social qu’il a lui-même co-fondé, que Jack Dorsey a durement jugé le bilan d’Elon Musk à la tête de Twitter. Le co-fondateur de Twitter répondait à une question de Jason Gordman concernant le fait qu’Elon Musk était l’homme de la situation pour la reprise de la firme à l’oiseau bleu : « Non. Je ne pense pas non plus qu’il ait agi juste après avoir réalisé que son timing était mauvais. » a répondu sèchement Dorsey. « Je ne pense pas non plus que le conseil aurait dû forcer la vente. Tout est parti de travers. Mais c’est arrivé et tout ce que nous pouvons faire maintenant est de construire quelque chose afin d’éviter que cela ne se reproduise. Je suis donc heureux que Jay, son équipe et nos développeurs existent et le construisent (Bluesky, Ndlr)« .

Outre le fait de déplorer l’état de Twitter sous la direction de Musk, Dorsey a également partagé son opinion selon laquelle Twitter « n’aurait jamais survécu en tant qu’entreprise cotée » : les conditions du marché combinées à l’état de l’entreprise à l’époque destinaient Twitter à être manipulé par des investisseurs activistes et des sociétés de capital-investissement cherchant à le racheter. Forcément après ces critiques virulents adressées à Musk, Dorsey a souhaité recontextualiser son tweet désormais tristement célèbre affirmant qu’ « Elon est la solution singulière en laquelle je fais confiance », précisant que cette déclaration signifiait uniquement que Musk était le bon choix pour faire de Twitter une société privée (hors cotation).

Pour rappel, on compte parmi les hauts faits d’Elon Musk le licenciement massif de (largement) plus des 2/3 des employés de Twitter (et de la quasi totalité des dirigeants), la mise en place de conditions de travail (notamment horaires) particulièrement dures, la dissolution de l’équipe en charge de la modération, la re-validation d’un grand nombre de comptes dont certains bloqués pour complotisme et/ou appel à la discrimination (voire à la haine), la tarification des APIs, et le lancement de Twitter Blue, un abonnement qui donne droit d’afficher l’authentification de son compte Twitter via un petit icone bleu sur son compte.