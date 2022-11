Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, lance un nouveau réseau social

Cela en devient presque ironique. Alors même qu‘Elon Musk vient de s’emparer de Twitter et de mettre à la porte l’ensemble des dirigeants de la société, Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, s’apprête à lancer de son côté son propre réseau social baptisé Bluesky. Jack Dorsey avait quitté Twitter en 2021 en laissant sa place de CEO à Parag Agrawal (qui a été licencié par Musk il y a quelques jours), et n’a donc pas tardé à rebondir avec un nouveau projet : basé sur la Blockchain, Bluesky a été conçu comme un réseau social hautement personnalisable et flexible, autant pour les utilisateurs que pour les développeurs.

Wow. 30k signups for our app’s waiting list in the last two days! Thanks for the overwhelming interest, we’ll do our best to get you in soon. 🔜

— bluesky (@bluesky) October 20, 2022