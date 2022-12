Twitter : Elon Musk dissout le Conseil de confiance et de sécurité

Il va falloir surveiller la modération de Twitter ces prochaines semaines. Elon Musk a en effet pris la décision unilatérale de dissoudre le Conseil de confiance et de sécurité de Twitter. L’arrêt du Conseil de confiance et de sécurité a été annoncé aux employés du groupe hier 12 décembre. Ce conseil avait en charge la gestion des contenus relatifs au harcèlement en ligne, aux VSS et à la pédocriminalité (entre autres), ce qui fait craindre par beaucoup un retour de contenus plus que litigieux sur la plateforme, d’autant plus qu’Elon Musk ne semble pas avoir de solutions de rechange dans l’immédiat : « Nous réévaluons la meilleure façon d’apporter des points de vue externes dans notre travail de développement de produits et de politiques » a ainsi précisé le CEO de Twitter dans son communiqué.

NEW: Twitter has disbanded its "Trust and Safety Council." Members included expert groups working to tackle harassment, child exploitation, and human rights. pic.twitter.com/hXna9UX02t — Donie O'Sullivan (@donie) December 13, 2022

Le Conseil de sécurité et de confiance de Twitter appuyait aussi ses décisions sur plusieurs organismes ou ONG qui tenaient lieu d’entités consultatives, à l’instar de Childnet, l’Anti-Defamation League, Glitch, Internet Sans Frontières, ou bien encore Reporters Sans Frontières. Twitter peut-il se passer d’une modération affutée sur les sujets sensibles de notre temps ? Le libertarien Elon Musk semble déjà avoir choisi son camp.