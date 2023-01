Elon Musk confirme le nombre restant d’employés travaillant chez Twitter (et c’est très peu !)

Avant l’arrivée de Musk à la tête de Twitter, la société à l’oiseau bleu disposait d’un effectif d’environ 7500 employés. Quelques licenciements massifs plus tard, et il ne resterait plus chez Twitter que… 2300 salariés ! Ce chiffre extrêmement bas ne provient pas de « haters » mais a bien été confirmé par Elon Musk en personne ! Le nouveau patron de Twitter répondait ici à une information de la CNBC, qui prétendait savoir que seulement 1300 personnes travaillaient encore chez Twitter, dont à peine 550 ingénieurs/développeurs et 20 employés alloués au service Trust & Safety ! Pour Musk, les infos de CNBC sont totalement erronées : « La note est incorrecte. Il y a environ 2300 personnes actives employées chez Twitter. Il y a des centaines d’employés qui travaillent dans la division Trust & Safety, et aussi des milliers d’employés contractuels. ».

The note is incorrect. There are ~2300 active, working employees at Twitter.

There are still hundreds of employees working on trust & safety, along with several thousand contractors.

Less than 10 people from my other companies are working at Twitter.

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023