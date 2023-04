Dropbox licencie 16% de ses employés et se tourne vers l’IA

Dropbox a décidé de se réorganiser, avec Drew Houston, le patron du service de stockage en ligne, qui annonce le licenciement de 16% de l’effectif, soit 500 employés au total. Il suit ainsi d’autres entreprises tech qui ont également licencié ces derniers mois, comme Microsoft, Google, Meta, Amazon et bien d’autres.

Le patron de Dropbox indique que l’entreprise a dû faire face à un ralentissement de la croissance, en partie dû à la maturation de son activité, mais aussi à des vents économiques contraires qui pèsent sur ses clients. Il explique que l’entreprise est également confrontée à l’urgence de se concentrer davantage sur les produits alimentés par l’intelligence artificielle, ce qui nécessitera d’embaucher des personnes possédant des compétences différentes.

« Dans un monde idéal, nous transférerions simplement les personnes d’une équipe à l’autre », a écrit Drew Houston. « C’est ce que nous avons fait dans la mesure du possible. Cependant, notre prochaine étape de croissance nécessite un mélange différent de compétences, en particulier dans le domaine de l’IA et du développement de produits à un stade précoce. Nous avons recruté d’excellents talents dans ces domaines au cours des deux dernières années et nous en aurons encore plus besoin », a-t-il ajouté.

Les employés bénéficieront de services gratuits de placement et d’accompagnement professionnel, ainsi que d’une indemnité de licenciement pouvant aller jusqu’à 16 semaines et d’une semaine supplémentaire par année d’ancienneté au sein de Dropbox.

Ces licenciements s’inscrivent dans le cadre d’une consolidation plus large de l’entreprise qui fusionne ses activités Core et Document Workflows, et procède à d’autres restructurations d’équipes internes. Dropbox prévoit d’organiser demain et la semaine prochaine des réunions internes pour répondre aux questions des employés.