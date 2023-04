Meta (Facebook, Instagram) licencie des employés dans les équipes techniques

Meta continue de licencier du personnel et vise aujourd’hui des employés qui travaillent dans les équipes techniques. Cela inclut les ingénieurs logiciels, programmeurs de jeux AR/VR et designers de l’expérience utilisateur, rapporte CNBC.

Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a présenté le mois dernier le calendrier des suppressions de postes. Cette décision intervient après que Meta a licencié 11 000 personnes en novembre. Les deux séries de réductions d’emplois représentent les premiers licenciements massifs de Meta, et Mark Zuckerberg a qualifié l’année 2023 d’« année de l’efficacité », au cours de laquelle l’entreprise se recentre sur ses objectifs et devient théoriquement plus productive.

La maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp fait face à une économie difficile comme d’autres grandes entreprises technologiques qui licencient du personnel, mais elle a également du mal à s’orienter vers le métavers. Le pionnier des réseaux sociaux a continué à investir des milliards de dollars dans l’unité Reality Labs, responsable de ses casques de réalité virtuelle et de ses plateformes virtuelles comme Horizon Worlds, mais cela ne s’est pas encore traduit par une croissance importante des revenus. Aussi, les recettes publicitaires des principales plateformes sociales de Meta ont chuté en 2022.

Les perspectives de Meta pour le trimestre qui vient de s’achever suggèrent que le pire des ralentissements est peut-être en train de se terminer. Les résultats seront annoncés la semaine prochaine. Reality Labs ne devrait toutefois pas dégager de bénéfices, et il faudra probablement attendre un certain temps avant que les activités sociales de Meta ne retrouvent une croissance significative.