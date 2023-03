Amazon licencie 9 000 employés supplémentaires

Amazon annonce une nouvelle vague de licenciements, qui concerne cette fois 9 000 employés. Le commerçant en ligne s’était déjà séparé de plus de 18 000 employés en début d’année.

Nouvelle vague de licenciements chez Amazon

Dans un courrier, Andy Jassy, le patron d’Amazon, a annoncé que 9 000 postes vont être supprimés dans les semaines à venir. Les suppressions concernent principalement les divisions Amazon Web Services (AWS), publicité, Twitch, expérience des personnes et solutions technologiques.

Andy Jassy a expliqué que bon nombre de ces secteurs d’activité ont « augmenté considérablement leurs effectifs » au cours des dernières années, à mesure que l’économie globale se développait. Cependant, comme l’incertitude sur la trajectoire de l’économie s’accroît, la direction a été amenée à devenir « plus rationnelle » et « plus légère » jusqu’en 2023.

« Certains se demanderont peut-être pourquoi nous n’avons pas annoncé ces réductions de rôle en même temps que celles que nous avons annoncées il y a quelques mois. La réponse courte est que toutes les équipes n’ont pas terminé leurs analyses à la fin de l’automne ; et plutôt que de procéder à ces évaluations à la va-vite sans la diligence nécessaire, nous avons choisi de partager ces décisions au fur et à mesure que nous les avons prises afin que les gens aient l’information le plus tôt possible », a déclaré le dirigeant d’Amazon. « Il en va de même pour cette note, car les équipes concernées n’ont pas encore fini de prendre des décisions finales sur les rôles précis qui seront touchés ».

Optimiste pour l’avenir

De fait, Amazon réduit ses effectifs après avoir embauché à tour de bras pendant la pandémie du Covid-19. La main-d’œuvre mondiale de l’entreprise a gonflé pour atteindre plus de 1,6 million de personnes à la fin de 2021, contre 798 000 au quatrième trimestre de 2019.

Bien que l’entreprise ait pour objectif de réduire ses dépenses cette année, Andy Jassy a déclaré qu’il restait optimiste quant aux plus grandes activités de l’entreprise, à savoir le commerce en ligne et Amazon Web Services (AWS), ainsi qu’à d’autres nouvelles divisions dans lesquelles l’entreprise continue d’investir.