ChatGPT ajoute une option pour désactiver l’historique de conversation

OpenAI annonce la mise en place d’un nouveau réglage au niveau de son chatbot ChatGPT permettant de désactiver l’historique de conversation. C’est disponible dès maintenant.

Possibilité de désactiver l’historique avec ChatGPT

Voici ce qu’indique OpenAI :

Nous avons lancé la possibilité de désactiver l’historique des conversations dans ChatGPT. Les conversations entamées lorsque l’historique est désactivé ne seront pas utilisées pour entraîner et améliorer nos modèles, et n’apparaîtront pas dans la barre latérale de l’historique. Ces réglages, qui sont déployés pour tous les utilisateurs à partir d’aujourd’hui, se trouvent dans les paramètres de ChatGPT et peuvent être modifiés à tout moment. Nous espérons qu’il s’agit d’un moyen plus facile de gérer vos données que notre processus d’exclusion actuel. Lorsque l’historique des conversations est désactivé, nous conservons les nouvelles conversations pendant 30 jours et ne les consultons qu’en cas d’abus, avant de les supprimer définitivement.

La nouvelle option intervient après qu’un bug a permis à certains utilisateurs de ChatGPT d’accéder brièvement aux enregistrements des conversations et informations de paiement d’autres personnes. Cela intervient également après un blocage par l’Italie, avec le pays qui est devenu le premier gouvernement à interdire le chatbot pour des raisons de protection de la vie privée.

Comment désactiver l’historique avec ChatGPT ? Connectez-vous sur le chatbot, cliquez sur votre adresse e-mail dans le coin inférieur gauche, choisissez Settings, appuyez sur le bouton Show au niveau de « Data controls » et désactivez « Chat History & Training ».

En complément, OpenAI annonce un moyen de préserver l’historique des conversations tout en refusant qu’il soit utilisé comme données d’entraînement. Ce sera uniquement pour les abonnés à son offre ChatGPT Business. L’abonnement, qui arrivera dans les prochains mois, est conçu pour les entreprises qui utilisent ChatGPT et qui ne partagent pas par défaut les conversations avec OpenAI.

Enfin, une nouvelle option dans les paramètres permet d’exporter plus facilement vos données ChatGPT et de comprendre quelles informations le chatbot stocke. Vous recevrez un fichier contenant vos conversations et toutes les autres données pertinentes par e-mail.