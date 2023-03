Ubisoft se retire à son tour de l’E3 2023

Qui restera t-il à l’E3 2023 ? Au rythme actuel des annonces de défections, plus grand monde : les trois principaux constructeurs de consoles, à savoir Sony, Nintendo et Microsoft, ont déjà annoncé qu’ils ne seraient pas présents au salon de Los Angeles, et des interrogations subsistent sur la présence de certains gros studios ou éditeurs. Et justement, l’un de ces gros éditeurs annonce son retrait de l’édition 2023 de l’E3 : Ubisoft, qui avait pourtant confirmé il y a quelques semaines sa présence au salon et juré qu’il y aurait « beaucoup à montrer », vient de faire volte face : « L’E3 a suscité des moments inoubliables pour toute l’industrie au fil des ans. Alors que nous avions initialement l’intention d’avoir une présence officielle à l’E3, nous avons pris la décision de prendre une autre direction, et nous organiserons un événement Ubisoft Forward Live le 12 juin à Los Angeles. Nous avons hâte de partager plus de détails avec nos joueurs très bientôt. »

Exit donc les gros stands PlayStation, Xbox, Nintendo et désormais Ubisoft. Il faut dire qu’Ubisoft connait de grandes difficultés depuis quelques trimestres ; les résultats sont en berne, des projets ont été annulés, et la direction du groupe a peut-être jugé qu’il serait malvenu de dépenser de l’argent pour le salon (un gros stand coûte extrêmement cher) au moment où l’éditeur français traverse la pire crise de son histoire.