Nintendo officialise son absence à l’E3 2023

C’est donc officiel : Nintendo ne participera pas à l’E3 2023. Le groupe a confirmé la nouvelle aujourd’hui avec un communiqué. Une précédente fuite avait révélé que Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) et Nintendo seraient absents, mais aucun n’avait réellement confirmé ou infirmé.

Dans une déclaration à VentureBeat, Nintendo indique :

Nous abordons notre participation à tout événement au cas par cas et nous envisageons toujours différentes manières de nous engager auprès de nos fans. Comme le salon E3 de cette année n’entrait pas dans nos plans, nous avons pris la décision de ne pas y participer. Cependant, nous avons été et restons un fervent partisan de l’ESA et de l’E3.