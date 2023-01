E3 2023 : Sony, Microsoft et Nintendo zapperaient l’événement

L’E3 va faire son grand retour en 2023 avec un salon physique comme avant le Covid-19, mais Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) et Nintendo ne seront pas de la partie. Selon les informations d’IGN, les trois gros groupes ont décidé de zapper le plus gros salon dédié aux jeux vidéo.

L’absence de Sony à l’E3 2023 n’est pas vraiment une surprise. Le groupe n’y participe plus depuis 2019 et n’a visiblement aucune envie d’y revenir. Il préfère faire ses annonces avec ses propres conférences et autres événements. Dans le cas de Microsoft, c’est un peu une surprise. Le groupe a déjà dit qu’il organiserait un événement durant l’été à Los Angeles, sans pour autant confirmer ou non sa présence à l’E3.

Du côté de Nintendo, nous sommes habitués aux événements Nintendo Direct qui sont exclusivement en ligne et permettent de découvrir les nouveaux jeux. Le groupe juge avoir une force de frappe suffisante et participer à l’E3 n’est pas nécessaire à ses yeux.

Il est certain que l’absence de Sony, Microsoft et Nintendo à l’E3 2023 va être notable puisqu’il s’agit des trois gros groupes proposant des consoles et leurs propres jeux. L’intérêt du salon sera limité cette année, alors qu’il va fêter son retour en fanfare puisque ce sera un événement physique. Cela va être possible parce qu’il n’y a plus les restrictions en lien avec le Covid-19, contrairement aux années passées. De plus, le salon sera ouvert au public, ce sera une première.