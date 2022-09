E3 2023 : les dates dévoilées, salon physique et une ouverture au public

L’E3 2023 se précise un peu plus, avec les dates de l’événement du salon consacré au jeu vidéo. L’Entertainment Software Association (ESA), qui gère le salon, va aussi proposer un événement physique, une première depuis 2019. Et bonne nouvelle : ce sera ouvert au public et non uniquement aux médias.

Quelles sont les dates pour l’E3 2023 ? Le salon aura lieu du lundi 13 au jeudi 15 pour les médias et les professionnels. Pour le public, le salon sera ouvert les 15 et 16 juin. À noter que le hall pour le public sera différent de celui pour la presse. Quant aux conférences des différents éditeurs pour annoncer les nouveaux jeux, cela débutera dès le 11 juin. Le rendez-vous est donné au Convention Center à Los Angeles, avec possibilité de voir les conférences en ligne.

Les détails précis pour l’ouverture au public sont pour l’instant flous. Est-ce qu’il faudra s’inscrire ? Est-ce que tout le monde pourra y participer, sans exception ? Quel sera le prix ? Il faut encore attendre des précisions de la part de l’Entertainment Software Association.

Pour rappel, les éditions 2020 et 2022 de l’E3 avaient été annulées à cause du Covid-19. L’édition 2021 avait eu lieu, mais ce n’était pas un salon physique. En effet, il s’agissait seulement d’un événement en ligne qui a rencontré un succès mitigé. Avec l’édition 2023, on revient aux sources avec un salon physique à Los Angeles.