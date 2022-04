L’E3 2022 est annulé, il n’y aura pas de salon physique ou en ligne

L’E3 2022 n’aura finalement pas lieu, le salon dédié aux jeux vidéo est annulé. Il était déjà question de l’annulation du salon physique et voilà maintenant que la version en ligne est elle aussi abandonnée, comme l’annonce l’Entertainment Software Association (ESA), à savoir l’organisme qui gère le salon.

À l’origine, l’E3 2022 devait avoir lieu dans le courant de l’été (normalement en juin), mais ça ne sera finalement pas le cas. Les organisateurs assurent toutefois que l’édition 2023 verra bien le jour :

L’E3 reviendra en 2023 avec une présentation revigorée qui célèbre les jeux vidéo nouveaux et passionnants, et les innovations de l’industrie.

Nous avons précédemment annoncé que l’E3 ne se tiendrait pas en personne en 2022 en raison des risques sanitaires permanents liés au Covid-19. Aujourd’hui, nous annonçons qu’il n’y aura pas non plus un salon E3 en ligne pour 2022.

Au lieu de cela, nous consacrerons toute notre énergie et nos ressources pour offrir une expérience physique et numérique de l’E3 revitalisée l’été prochain. Que vous l’appréciiez depuis le hall d’exposition ou depuis vos appareils préférés, le salon de 2023 réunira la communauté, les médias et l’industrie dans un tout nouveau format et une nouvelle expérience interactive.

Nous sommes impatients de présenter l’E3 aux fans du monde entier en direct de Los Angeles en 2023.

Vous trouverez bientôt d’autres informations et annonces.