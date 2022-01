L’E3 2022 sera, encore une fois, exclusivement en ligne

L’E3 2022 aura bien lieu, mais ce sera exclusivement en ligne. Pour la deuxième année consécutive, le plus grand salon du jeu vidéo qui a lieu en juin n’aura pas le droit à une édition physique. Sans surprise, c’est lié au Covid-19.

Pas d’édition physique pour l’E3 2022, encore une fois

« En raison des risques sanitaires continus entourant le Covid-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l’E3 ne se tiendra pas en personne en 2022 », a déclaré l’Entertainment Software Association (ESA), qui gère le salon, dans un communiqué à GamesBeat. « Nous restons incroyablement enthousiastes quant à l’avenir de l’E3 et nous avons hâte d’annoncer prochainement plus de détails ».

Il est vrai que cette décision peut surprendre. Nous sommes au mois de janvier et un salon qui aura lieu en juin voit déjà son édition physique être annulée. Certes, les cas de contaminations sont en hausse en ce moment à cause du variant Omicron, mais rien ne dit que la situation restera la même à la fin du semestre. Dans tous les cas, l’ESA a déjà pris sa décision.

Cet E3 2022 qui aura lieu exclusivement en ligne n’était à l’origine pas prévu de la sorte. L’année dernière, l’ESA était optimiste et disait avoir « hâte de se retrouver pour fêter l’E3 2022 en personne ». Mais le variant Omicron s’est invité à la fête et les plans ont changé.