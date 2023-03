Xbox : Microsoft confirme son absence à l’E3 2023 physique

Nintendo ne sera pas le seul absent de l’E3, Microsoft annonce à son tour qu’il ne participera au salon du jeu vidéo. Le groupe qui s’occupe de la Xbox préfère faire son propre événement de son côté.

« Nous sommes impatients d’organiser notre Xbox Games Showcase le 11 juin et nous vous donnerons plus de détails ultérieurement. Nous sommes également impatients de diffuser notre événement dans le cadre de l’E3 Digital et nous ne serons pas présents sur le stand de l’E3 », a déclaré Microsoft auprès d’IGN. Pour rappel, le salon aura lieu cette année du 13 au 16 juin.

Comme nous pouvons le voir, Microsoft proposera un Xbox Games Showcase le 11 juin, le même jour où il y aura la conférence pour le jeu Starfield. Le groupe préfère ne pas avoir une présence physique à l’E3.

Deux des trois plus gros acteurs vont donc zapper l’E3 2023. Le troisième est Sony et il n’a pour l’instant rien annoncé. Mais il est fort probable que le groupe sera absent. En effet, Sony a arrêté sa participation depuis 2019. De plus, une rumeur de janvier avait déjà révélé que Sony, Microsoft et Nintendo seraient absents. Deux sur trois ont depuis confirmé.

Il est certain que ces absences vont faire mal à l’E3. Surtout que l’édition 2023 sera « particulière » puisque ce sera un retour à la normale avec un salon physique, alors que c’était seulement en ligne ces dernières années à cause du Covid-19. On peut aussi rappeler que le grand public pourra y participer, alors que c’était jusqu’à présent réservé aux membres de l’industrie, journalistes et YouTubeurs populaires.